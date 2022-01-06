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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الدرندلي: مجلس اتحاد الكرة الجديد هدفه تطوير اللعبة

صدى البلد

قال خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد بالثقة التي حصل عليها من أعضاء الجمعية العمومية، لتطوير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القائمة برئاسة جمال علام، غرضها الأول والأخير خدمة الكرة في مصر.

وأضاف الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة "صدى البلد"، أن مجلس اتحاد الكرة، سيعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه الكرة في مصر أبرزها الأزمات المادية، مشددًا أن المجلس هدفه خدمة الكرة وليس المنصب أو الشو الإعلامي.

وواصل حديثه، أن المجلس الجديد يسعى لتوفير موارد مادية مختلفة من أجل إيجاد سيولة مادية لاتحاد الكرة لتطوير اللعبة، موضحًا أن أهم الأزمات التي سيسعى لحلها هي توفير النفقات للأندية المغمورة التي تعاني في الدرجات الأدنى.

وفازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام  رئيسا وخالد الدرندلي  نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور  ، ومحمد أبو الوفا  ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .ش

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