أول تعليق من حكيم زياش عن استبعاده من قائمة منتخب المغرب لأمم أفريقيا

أكد حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي أنه ليس مهتمًا بفكرة استبعاده من قائمة منتخب المغرب المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ورد حكيم زياش في تصريحات لـ"بين سبورتس" : "أنا أقوم بعملي وأحاول تقديم أفضل أداء ممكن، باقي الأمور التي تحدث بعيدًا عن ذلك ليست مهمة حقًا في الوقت الحالي".

واختتم زياش: "أنا أيضًا لا أهتم حقًا بهذا الشأن".

كشف وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم ، عن أسباب استبعاد حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، من قائمة "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق الشهر المقبل.

وقال خليلوزيتش في تصريحات لموقع "Le360Sport" المغربي إنه تحدث في هذا الموضوع كثيرا، وأنه قام بتكوين مجموعة متماسكة، ووضع نظاما خاصا للحفاظ عليها وعلى تماسكها، وفي حالة عدم احترام أحد اللاعبين لهذه الضوابط يجب أن يتم استبعاده.

وأشار المدير الفني المخضرم إلى أن وجود لاعب غير منضبط هو أمر محزن بالنسبة إليه، إذ أن هناك بعض اللاعبين لم يتفهموا الضوابط التي وضعها.

وفي ختام تصريحاته قال خليلوزيتش: "لا يمكنني أن أتهاون في كل ما يتعلق بمصلحة وقميص المنتخب".

ونشبت أزمة بين خليلوزيتش و زياش في سبتمبر الماضي قبل مواجهتي السودان وغينيا في تصفيات كأس العالم، حيث زعم مدرب منتخب المغرب أن زياش ادعى الإصابة ورفض المشاركة في التدريبات، وذلك لرفضه اللعب بديلا.