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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راتب جمال عبد الحميد يهدد باستبعاده من انتخابات الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق والمرشح ضمن قائمة مرتضى منصور رئيس النادي الحالي في الانتخابات المقبلة يواجه شبح الاستبعاد من انتخابات الزمالك.


وأضاف شبانة أنه على رأس شروط الترشح ألا يكون المرشح قد تقاضى أجر من النادي أو يعمل كموظف في النادي وهو ما يتعارض مع جمال عبد الحميد والذي يعمل في قطاع الناشئين وتقاضى أجره عن شهر نوفمبر الماضي مع النادي.


وتابع بأن جمال عبد الحميد لم يكن على علم بالأمر من الأساس وأنه مهدد بالاستبعاد وعلم بذلك بعد تقديمه بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك.

واستبعدت اللجنة المشرفة  على انتخابات نادي الزمالك المرشح  جمال عبدالحميد من قائمة المستشار مرتضى منصور .

وتنص اللائحة الاسترشادية والتي علي أساسها ستجرى انتخابات الزمالك علي أن اي شخص يعمل في النادي ويتقاضي راتب لا يحق له الترشح إلا بعد عام من تركه العمل بالنادي” .


جاء ذلك بالإضافة لانسحاب د . شريفة الفار صباح اليوم 

وتم انتداب لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص أعمال اللجان التي تولت مسئولية نادي الزمالك، وانتداب المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة برئاسة وكيل الوزارة بالجهاز، السيد الجوهري لفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية بنادي الزمالك منذ تولى اللجان المسئولية من ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١.

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