شبانة: إدارة الزمالك تخدع شيكابالا مجددا بزيادة وهمية في عقده

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن إدارة نادي الزمالك قررت تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق ورفعه إلى 11 مليون جنيه في الموسم بدلًا من 9.5 مليون جنيه وهو الرقم الذي يحصل عليه في الوقت الحالي.



وأضاف شبانة أن الفترة الماضية شهدت أزمة فيما يتعلق بعقد اللاعب بعدما اكتشف أن الرقم الموجود في العقد مختلف عما اتفق عليه مع اللجنة الثلاثية بعدما قام وقتها بالتوقيع على بياض.



وقررت إدارة الزمالك الحالية توقيع عقود جديدة مع اللاعب ورفع قيمة العقد إلى 11 مليون جنيه في الموسم الواحد تقديرًا للاعب خاصة وأن العقد الحالي هو الأخير له في الملاعب وسيعتزل بعدها.

وكانت الأيام الماضية شهدت أزمة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا"، واللجنة السابقة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بعد تغيير المبلغ المالي المتفق عليه في عقده مع القلعة البيضاء دون الرجوع له، بحسب ما كشفه اللاعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 8 مباريات.