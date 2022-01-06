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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. درة تنعى مها أبو عوف

صدى البلد

ودعت الفنانة درة ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا ، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابه بموقع تويتر ". 

 

وكتبت درة “ رحم الله الفنانة القديرة والانسانة الجميلة والصديقة العزيزة مها أبو عوف .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة ويصبّر ابنها وعائلتها وأحبائها .. ”.
 

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قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

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دنيا عبد العزيز تطلب من متابعيها الدعاء لـ مها أبو عوف

 

وكشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة  مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال  أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت  تعاني من مرض سرطان الرئة  ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي  :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد  وهي من أعراض سرطان الرئة  ".

اختتم  اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".

اشرف زكي دنيا عبد العزيز مها أبو عوف خورشيد درة

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