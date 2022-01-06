بكلمات مؤثرة.. محمد فؤاد ينعى مها أبو عوف

نعى الفنان محمد فؤاد ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا ، ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وكتب محمد فؤاد “ إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ببالغ الحزن و الأسى ننعي وفاة الأخت العزيزة الغالية / مها أبو عوف.. التي كانت مثال حي للطيبة و الأخلاق و الرقي.. نسأل الله أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته.. خالص تعازينا إلى اسرتها الغالية.. و اسأل الله ان يلهمهم الصبر و السلوان ”.

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".