أخبار التكنولوجيا| 3 إعدادات "مهمة" تحتاج إلى تغييرها بتطبيق واتساب.. لينوفو تساعدك في العثور على اللابتوب المفقود

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أصبح تطبيق الدردشة الشهير واتساب WhatsApp، أرضا خصبة لعمليات الاحتيال مع وجود أكثر من ملياري مستخدم حول العالم ليس من الصعب على مجرمي الإنترنت استهداف المستخدمين باستمرار عبر مجموعة من الخدع الجديدة.

أعلنت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها في الفئة السعرية المتوسطة، حيث ينطلق هاتف Galaxy S21 FE 5G، بعد عاما كاملا من الإعلان عن سلسلة جلاكسي S21، بسبب النقص العالمي الذي تعانيه شركات تصنيع الهواتف الذكية من الرقائق الإلكترونية.

تم إطلاق الترجمة الإنجليزية لخواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمه الله- وذلك للمرة الأولى في 27 مجلدًا مطبوعًا ورقميًا على موقع وتطبيقات إلكترونية تتيح الخواطر باللغتين العربية والإنجليزية.

تعاونت شركة لينوفو Lenovo، مع شركة Tile، على تطوير ميزة مهمة تجعل أجهزة الكمبيوتر قابلة للبحث عبر تطبيق Tile، حتى عندما تكون أجهزة الحاسوب المحمولة غير متصلة بالإنترنت.

لحماية حسابك من الاختراق.. 3 إعدادات "مهمة" تحتاج إلى تغييرها بتطبيق واتساب

نصح خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي واتساب WhatsApp، باستخدام بعض أدوات التطبيق لتعزيز الخصوصية والأمان لخدمة المراسلة الفورية التابعة لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، مع بداية العام الجديد 2022.

كشف أكبر صانعي أجهزة الكمبيوتر في العالم النقاب عن أحدث الحاسبات الشخصية الجديدة من خلال المؤتمر العالمي للألكترونيات CES 2022، من بينها سامسونج ولينوفو و Acer و Dell و HP.