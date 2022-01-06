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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| 3 إعدادات "مهمة" تحتاج إلى تغييرها بتطبيق واتساب.. لينوفو تساعدك في العثور على اللابتوب المفقود

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

تحذير لجميع مستخدمي واتساب.. يجب حذف هذه الرسالة ولا تفتحوها أبدا

أصبح تطبيق الدردشة الشهير واتساب WhatsApp، أرضا خصبة لعمليات الاحتيال مع وجود أكثر من ملياري مستخدم حول العالم ليس من الصعب على مجرمي الإنترنت استهداف المستخدمين باستمرار عبر مجموعة من الخدع الجديدة.

 

سامسونج تستقبل العام الجديد بأول هاتف يعمل مع أندرويد 12

أعلنت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها في الفئة السعرية المتوسطة، حيث ينطلق هاتف Galaxy S21 FE 5G، بعد عاما كاملا من الإعلان عن سلسلة جلاكسي S21، بسبب النقص العالمي الذي تعانيه شركات تصنيع الهواتف الذكية من الرقائق الإلكترونية.

 

إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني يتيح الترجمة الإنجليزية لـ “خواطر الشعراوي"

تم إطلاق الترجمة الإنجليزية لخواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمه الله- وذلك للمرة الأولى في 27 مجلدًا مطبوعًا ورقميًا على موقع وتطبيقات إلكترونية تتيح الخواطر باللغتين العربية والإنجليزية.

 

ميزة جديدة..لينوفو تساعدك في العثور على اللابتوب المفقود

تعاونت شركة لينوفو Lenovo، مع شركة Tile، على تطوير ميزة مهمة تجعل أجهزة الكمبيوتر قابلة للبحث عبر تطبيق Tile، حتى عندما تكون أجهزة الحاسوب المحمولة غير متصلة بالإنترنت.

 

لحماية حسابك من الاختراق.. 3 إعدادات "مهمة" تحتاج إلى تغييرها بتطبيق واتساب

نصح خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي واتساب WhatsApp، باستخدام بعض أدوات التطبيق لتعزيز الخصوصية والأمان لخدمة المراسلة الفورية التابعة لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، مع بداية العام الجديد 2022.

 

أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في معرض CES 2022

كشف أكبر صانعي أجهزة الكمبيوتر في العالم النقاب عن أحدث الحاسبات الشخصية الجديدة من خلال المؤتمر العالمي للألكترونيات CES 2022، من بينها سامسونج ولينوفو و Acer و Dell و HP.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا صدى البلد واتساب فيسبوك

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