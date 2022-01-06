بسبب التأشيرة.. غياب ديوكوفيتش عن بطولة ملبورن للتنس

منعت السلطات الأسترالية النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتي من المقرر اقامتها في مدينة ملبورن خلال الفترة من 17 يناير وحتى 30 من الشهر الجاري، بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرته.

وكان ديوكوفيتش وصل إلى ملبورن يوم الأربعاء الماضي، حيث لاحظت السلطات خطأ في طلبه، مما أدى إلى منعه من المشاركة في بطولة ملبورن المفتوحة.

وكان من المقرر أن يلعب ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، بعد إعفائه من قواعد التطعيم، حفاظًا على سلامته من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه سيتم نقله إلى خارج البلاد في وقت لاحق يوم الخميس لكن محاميه سيطعن في القرار.

وفي سياق آخر، ودعت بطلة التنس المصرية ميار شريف منافسات السيدات ببطولة ملبورن من الدور الأول، بعد الهزيمة أمام الأمريكية آن لي بنتيجة مجموعتين نظيفتين.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى فى تاريخ التنس المصري تتأهل لاعبة مصرية للدور الرئيسي لأحدي البطولات الأربع الأربع الكبري بدون تصفيات، وذلك نظرًا للتصنيف المتقدم للبطلة المصرية، المركز ال ٦٣ حاليا، والتي وصلت إليه في مطلع هذا العام.