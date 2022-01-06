استقبال الرئيس السيسي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد وأخبار لشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف

تصدر استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد أمس وأخبار الشأن المحلي اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس.

فتحت عنوان "تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع تشاد لمكافحة الإرهاب"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لجمهورية تشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتدادا لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد «إدريس ديبي»، وأخذا في الاعتبار علاقة الجوار الإستراتيجي التي تجمع بين مصر وتشاد، فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس بقصر الاتحادية، محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء في تشاد بمجال بناء القدرات من أجل تنمية وصقل الكوادر التشادية في مختلف التخصصات، فضلا عن تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكر لمكافحة تحدى الإرهاب والفكر المتطرف.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن اللقاء شهد التباحث حول سبل دفع التعاون بين البلدين، خاصة من خلال إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة.. كما تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار، حيث تم التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج جميع العناصر الأجنبية المسلحة المتواجدة هناك، من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري لديهم إلى المحيط الإقليمي.

من جانبه، أشاد محمد إدريس ديبي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون مع مصر، وأعرب عن تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لبلاده من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التي تمر بها تشاد، وفى العديد من المجالات، خاصة دعم القدرات، وذلك لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها في التنمية، مع تأكيد وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة.



وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "توجيه رئاسي بتحسين حياة المواطنين في موازنة الجمهورية الجديدة" أن د. محمد معيط وزير المالية قال إن مشروع موازنة العام المالي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنـسـان المـصـري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية في مختلف المجالات، والتوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يسهم في رفـع كـفـاءة الخـدمـات الأسـاسيـة مـن خـلال المـضـى فـي اســتــكـمـال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين.

وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يستهدف المضي قـدمـا فـي تـعـزيـز حـركـة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المـجـالات، على نحو يسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

وفي الشان التعليمي ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم انتهت من تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع الفصول بالمدارس الثانوية العامة المرتبطة بشبكات الفايبر والإنترنت الجاهزة لمنظومة الامتحانات الإلكترونية، وذلك لضبط الغشاشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة الخارجين عن النظام، وضبط أي محاولة للإخلال بسلامة وأمن المنظومة الامتحانية، سواء عن طريق الغش داخل اللجنة أو محاولة الاتصال بالخارج لإرسال الأسئلة وتلقى الإجابات.

وعلمت «الأهرام» أنه تقرر تسليم كل مدير مدرسة «لاب توب» مرتبطا بالكاميرات المركبة في الفصول، ليتابع كل ما يدور داخل اللجان والتحرك السريع لضبط المخالفين.

وفي ذات الشأن، وتحت عنوان "امتحانات أولى وثانية ثانوي لن تقتصر على الاختيار من متعدد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة أكدت عدم صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اقتصار أسئلة امتحانات منتصف العام الـدراسـي الحـالـي للصفين الأول والثاني الثانوي على الاختيار من متعدد.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، وأشارت إلى أن امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي للصفين «الأول والثاني» الثانوي ستكون أسئلة متنوعة، تشمل كلاً من أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

وأضافت أن أسئلة الاختيار من متعدد ستكون إلكترونية في المواد الدراسية الأساسية، ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل الـعـنـصـر الـبـشـري، بينما ستكون الأسئلة المقالية ورقية في بعض المواد، ويتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة، وذلك بهدف اختبار مهارات وقـدرات الـطـلاب فـي المـوضـوعـات الدراسية المختلفة.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "احتياطي النقد الأجنبي يقترب من 41 مليار دولار"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أكد البنك المركـزي عـلـى مـواصـلة ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر الماضي 2021 ليصل إلى 40 مليارا و934 مليون دولار.

وذكر البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية زاد خلال شهر ديسمبر الماضي بمقدار 25 مليون دولار مقارنة مع شهر نوفمبر السابق عليه والذي بلغ فيه 40 مليارًا و909 ملايين دولار.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "80 رحلة طيران لشرم الشيخ لنقل ضيوف منتدى شباب العالم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الـشـركـة الـوطـنـيـة مصر للطيران أنهت استعداداتها للمشاركة في منتدى شباب العالم في دورته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالي.

ونقلت الصحيفة عن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني تأكيده ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات بمطاري القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في منتدى شباب العالم والذي يمثل أهمية كبيرة في تعزيز مكانة مصر ودورها الريادي بين دول العالم.

وشدد الوزير على جاهزية مطار شرم الشيخ لاستقبال وفود المنتدى بالصورة التي تليق بمكانة مصر.. معربا عن تقديره بالعنصر البشري الذي يمثل الثروة الحقيقية لقطاع الطيران المدني.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: إن الشركة هي الناقل الرسمي لوفود المنتدي.. مشيراً إلى أن مصر للطيران ستنظم 80 رحلة إلى شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 15 يناير الحالي واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بدءاً من المحطات الخارجية بمختلف مطارات العالم وصولا لمطاري القاهرة وشرم الشيخ.



وتحت عنوان "البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن قداسة البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد المجيد بـكـاتـدرائـيـة ميـلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

ونقلت الصحيفة عن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية قوله إن قداس عيد الميلاد سيكون في كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالـتـزام وبـتـطـبـيـق كافة الإجـراءات الاحترازية والحضور 25%، من سعة الكنيسة، مضيفا أن دخول وخروج الكنيسة سيكون بنظام وستكون هناك إجـراءات مشددة لتطبيق الإجـراءات الوقائية لحماية الحضور من الإصابة بفيروس «كورونا»، مبيناً أنه تم وضع عدة أنظمة لراغب الحضور.



وعن اجتماع الوزراء أمس ، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كشف، عن أن الحكومة أعدت وثيقة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث قام مجلس الوزراء ممثلا في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتنسيق مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية وعدد من الخبراء، بإعداد التصور الخاص بالوثيقة، الذي سيتم إرساله لكل الوزارات، مشددا على ضرورة الاهتمام بمراجعة هذه الوثيقة، خاصة في القطاعات التي تهم كل وزارة، تمهيدا للاجتماع مع عدد من ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعلان ملامح هذه الوثيقة قريبا.

وأضاف مدبولي أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذي تم خلاله استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال العام الماضي 2021، وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، وخطة الحكومة لزيادة حجم الصادرات، والجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة، تناول أيضا رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، ومشاركته في جميع جهود التنمية التي تتم على أرض مصر، منوها إلى أن إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، أظهرت تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27%، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري.

