إصابات كورونا والإجراءات الاحترازية أبرز اهتمامات الصحف الكويتية اليوم

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم /الخميس/ بالإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة في ظل تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ووصولها لرقم قياسي تجاوز 2000 مصاب.

من جانبها، نقلت صحيفة (القبس) عن مصادر حكومية أنه بالرغم من تسجيل أمس أعلى نسبة إصابات كورونا فليس هناك اتجاه لفرض حظر أو إغلاق للمطار والمنافذ، مشيرة إلى أن أعراض المصابين خفيفة والوضع الوبائي لا يزال جيدا، والتقييم بنسبة الوفيات والإشغال السريري وهي الآن نسب مطمئنة.

وفي صحيفة (الراي) الكويتية، أكدت الصحيفة أن ارتفاع عدد الإصابات للمرة الأولي كان متوقعا مع انتشار المتحور الجديد أوميكرون، مبينة أن الموجة مازالت في بدايتها وأن معدل الزيادة اليومية المتوقعة تبلغ 500 حالة.

وكتبت صحيفة (الجريدة) الكويتية نقلًا عن وزارة الخارجية أن الأوضاع السائدة حالياً لا تتطلب المغادرة وعودة أبنائنا الطلبة الدارسين في المؤسسات التعليمية حول العالم أو المرضى الذين يتلقون علاجهم ومرافقيهم"، مشددة على أن سفارات دولة الكويت والمكاتب الفنية المعنية برعايتهم على تواصل ولم تطلب منهم المغادرة في الوقت الحالي.