عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات كورونا والإجراءات الاحترازية أبرز اهتمامات الصحف الكويتية اليوم

صحف الكويت
صحف الكويت

 اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم /الخميس/ بالإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة في ظل تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ووصولها لرقم قياسي تجاوز 2000 مصاب.

من جانبها، نقلت صحيفة (القبس) عن مصادر حكومية أنه بالرغم من تسجيل أمس أعلى نسبة إصابات كورونا فليس هناك اتجاه لفرض حظر أو إغلاق للمطار والمنافذ، مشيرة إلى أن أعراض المصابين خفيفة والوضع الوبائي لا يزال جيدا، والتقييم بنسبة الوفيات والإشغال السريري وهي الآن نسب مطمئنة.

وفي صحيفة (الراي) الكويتية، أكدت الصحيفة أن ارتفاع عدد الإصابات للمرة الأولي كان متوقعا مع انتشار المتحور الجديد أوميكرون، مبينة أن الموجة مازالت في بدايتها وأن معدل الزيادة اليومية المتوقعة تبلغ 500 حالة.

وكتبت صحيفة (الجريدة) الكويتية نقلًا عن وزارة الخارجية أن الأوضاع السائدة حالياً لا تتطلب المغادرة وعودة أبنائنا الطلبة الدارسين في المؤسسات التعليمية حول العالم أو المرضى الذين يتلقون علاجهم ومرافقيهم"، مشددة على أن سفارات دولة الكويت والمكاتب الفنية المعنية برعايتهم على تواصل ولم تطلب منهم المغادرة في الوقت الحالي.

ترشيحاتنا

بسبب حمار.. أبطال «شمس الزناتي» يتعرضون لموقف غريب في الصحراء وسوسن بدر ترويه|نوستالجيا

الحكومة تتلقى 93 ألف شكوى خلال شهر.. والتفاعل مع 58% عبر الخط الساخن

مفيش ميكروباصات تاني على الدائري.. هيئة الطرق: تشغيل الأتوبيس الترددي بعد 3 أشهر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 6 يناير 2022

أصغر مترجمة إشارة بالمنيا.. تترجم الأناشيد الدينية وكلمات الاحتفالات للصم وضعاف السمع|شاهد

بعد وفاة الفنانة مها أبو عوف بسببه.. أعراض سرطان الرئة وأسبابه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل حد الصقيع وأمطار بالصعيد

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الجمع بين المكافأة والمعاش.. 5 امتيازات لأساتذة الجامعات بالقانون الجديد | تفاصيل

وفقا للتعديل الجديد.. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية المسجلة

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

فيديو

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ