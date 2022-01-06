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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القوى العاملة:

تعيين 656 شاباًوصرف 966 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 656 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 3 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم  1776  شاباً، منهم 11 من ذوى الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج   1141  شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1148 رخصة مزاولة الحرفة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 6 منح مواليد بـ 12000 جنيه ، و 8  منح زواج واحدة بمبلغ 24000 جنيه ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 133 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 88 ألفاً و150 جنيها ، بالإضافة إلي إستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 1648 عاملاً من المسجلين بإجمالي 842 ألفاً و 500 جنيه ، وتسجيل 79 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم  .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي،   مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 263 منشأة ، وإعادة التفتيش على 377 منشأة أخرى،  وأسفر التفتيش عن تحرير 80 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 368 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها ، وعمل 8 ندوات توعية ، ومنح ترخصين لمنشأتين .

كما تلقت المديرية 27 شكوى عمالية ، تم تسوية أثنين منها ودياً ، وإحالة 8 شكاوى منها إلى القضاء ،  وحفظ شكوى منها ، و 16 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 340 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

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IMG_0084
وزير القوى العاملة محمد سعفان الأقصر تعيين 656 شابا مديرية القوى العاملة صرف 966 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة كعب العمل القطاع الخاص والاستثماري ذوى الهمم والقدرات

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