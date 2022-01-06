اقتراح بإعدام المخالفين.. 2 مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.. وهذا نص القانون

تعاني مصر من أزمة البناء على الأراضي الزراعية، على مدار 30 عاما، وفقدت الدولة مساحات واسعة من أراضيها الخصبة في الدلتا، وعلى طول حوض مجرى النيل في الصعيد.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عام 2014، وهمت الدولة لسد الفجوة بين احتياجاتنا من الأراضي المنزرعة وما تبقى من الأراضي الصالحة، عن طريق حملات موسعة لإزالة التعديات بجانب وقف البناء العشوائي والمخالف وتشديد عقوباته.

الإعدام والمؤبد للمخالفين

في هذا الإطار، حذر العالم المصري الكبير، الدكتور فاروق الباز، من خطورة البناء على الأراضي الزراعية الحالية، مطالبا بتطبيق أحكام الإعدام والشنق والسجن المؤبد لمن يبنى على الأراضي الزراعية.

وقال الباز، خلال تصريحات إعلامية: "هناكل بعض بعد كدا، ويجب أن تظل الأراضي الزراعية باقية لإنتاج الطعام، فهي الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أن العلم ودراسة الصور الفضائية ساهمت في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات.

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن حجم التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، والعقوبات التي حددها القانون المصري للمخالفين، خلال السطور التالية.

2 مليون مخالفة

قال الدكتور حسام راشد، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بـ وزارة الزراعة، إن هناك أكثر من 2 مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، منذ عام 2011، بسماحة وصلت إلى 91 ألف فدان.

وأضاف راشد، خلال تصريحات إعلامية، أن الأزمة صعبة للغاية وتهدد الأمن الغذائي المصري، مؤكدا أن هناك تعاونا بين أجهزة الدولة للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر علينا جميعا.

وأشار إلى أن مصر تفقد الكثير بسبب البناء على الأراضي الزراعية، مستدلا بتصريحات الرئيس السيسي، بأن الفدان يحتاج من 200 إلى 300 ألف جنيه لكي يتم استصلاحه.

وأكد راشد أن الأراضي القديمة التي كانت موجود في حوض النيل، أفضل من الأراضي الجديدة، ولكن المواطنين يعتدون عليها بحجة موروثية، وهي العيش فى مكان واحد هو وأسرته، موضحا أنه مع الزيادة السكانية المستمر بشكل غير عادي توجد تعديات كبيرة.

عقوبة التعدي على الأراضي

وعن عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، فقد تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.