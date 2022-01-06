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رئيس التحرير
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أخبار البلد

اتحاد المصريين بالسعودية: البابا تواضروس قطع الطريق أمام المزايدين عقب أحداث رابعة والنهضة

صدى البلد

تقدم عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية بأرق التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع المواطنين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب  عن فخر كل مصري في الخارج بحالة التلاحم بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط وفق أسس يبنيها ويرسخ لها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة.

وقال نائب رئيس اتحاد عام المصريين :إن عيد الميلاد المجيد فرصة للتذكير بالدور الوطني العظيم للبابا تواضروس الوطني وأقباط مصر فى ثورة 30 يونيو وما تلاها من استحقاقات دستورية وانتخابات، والتى شهدت إقبال غير مسبوق من قبلهم لإنجاز وإنجاح تلك الاستحقاقات، مضيفا أنه كان لهذه المواقف أبلغ الأثر فى نجاحها.

وأشاد بمواقف البابا تواضروس الوطنية، مؤكدا أنه قطع الطريق أمام المزايدين خارج مصر بشأن وضع الإخوة الأقباط عقب أحداث رابعة والنهضة، عندما قال قولته الشهيرة والتى أصبحت مثالا يحتذى به إن (وطنا بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن)، وأيضاً عندما قال قداسته (لو هدموا الكنائس هنصلي في المساجد ولو هدموا المساجد هنصلي مع الأخوة المسلمين في الشوارع)".

وأعرب حنفي عن تمنياته بأن يديم الله على الشعب المصري المحبة بين جميع أبنائه، وأن يمتع الله البابا تواضروس بموفور الصحة والعافية.

وأشاد بالروابط الوثيقة التي تربط أبناء الشعب المصري، التي ستبقى أبد الدهر صمام أمان ضد كل من يحاول بأمن وسلامة وطننا الغالي وركيزة أساسية لاستقرار ورخاء وطننا تحت راية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مختتما التهنئة: "دامت وحدتنا صمام أمان لنا".

 

اتحاد المصريين بالسعودية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد مسلمين وأقباط السيسي الجمهورية الجديدة

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