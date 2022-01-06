خبير: إحلال السيارات يوفر 50% من تكلفة التشغيل الشهرية لسائق الأجرة

قال المهندس شادي الصفتي، خبير صناعة السيارات، إن مبادرة إحلال السيارات تعتبر مبادرة ذات قيمة إقتصادية جدا، حيث أنها تعظم إكتشافات مصر فى الغاز الطبيعي شمال مصر، كما أنها تقلل حوالي 2.5 مليار دولار لاستيراد المنتجات البترولية السائلة.

وأضاف “الصفتي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الدولة تحاول أن تقلل استيرادها من المنتجات البترولية السائلة وتوجهها لتحسين الصحة والتعليم ومبادرات مثل: حياة كريمة، موضحا أن سائق السيارة الأجرة سيوفر حوالي 50% من تكلفة التشغيل الشهرية.

وتابع أن تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي يقلل الانبعاثات بحوالي 20%، لافتا إلى أن أسوان محافظة سياحية هامة جدا مشهورة بالسياحة العلاجية، فبالتالي لا يجب على السائح زيارتها ويجد انبعاثات ضارة، حيث أن تلك المبادرة مهمة جدا لتحسين القطاع السياحي، خاصة أسوان.

وأشار إلى أن تحويل السيارات إلى غاز طبيعي ليس بجديد فى مصر، متابعا أن التحويل بدأ بالفعل عام 1998، حيث أنها يوجد حوالي 330 ألف سيارة فى مصر تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.