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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

«حوض سمك بس مفيهوش سمك».. استشاري يكشف أسباب انعدام الحيوانات المنوية|فيديو

الدكتور خالد سالم
الدكتور خالد سالم

قال الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، إن انعدام الحيوانات المنوية معناه  أن السائل المنوي لا يوجد به حيوانات، معقبا: “زي حوض سمك مفيهوش سمك”.

وأضاف “سالم” ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن إنعدام الحيوانات المنوية يأتي لسببين، إما نتيجة إنسداد، أو نتيجة ضعف وظيفي فى الخصية، موضحا أن السببين مختلفين تماما عن بعضهما.

وفي سياق أخر، قال الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، إن الضعف الجنسي للرجل يعني عدم القدرة على الانتصاب فى إتمام العلاقة الزوجية.

وأوضح أن 60% من أسباب ضعف الانتصاب عند الرجل يعود للأدوية، موضحا أن أولى علامات الاكتئاب هي ضعف الانتصاب والشفاء منه يؤدي إلى تجديد الشغف بعودة العلاقة الزوجية من جديد.

وقال الدكتور خالد سالم، فى تصريحات سابقة، إن طرق علاج ضعف جودة الحيوان المنوي هى البحث عن سبب تلك المشكلة عن طريق المؤشرات.

جراحة الذكورة السائل المنوى انعدام الحيوانات المنوية صباح البلد

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