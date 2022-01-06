عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2315 مخالفة مرورية في الجيزة

صدى البلد

شنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 2315 مخالفة مرورية متنوعة.


وأسفرت الحملة تحت إشراف العقيد عادل هندي رئيس مباحث المرور في الجيزة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 654 انتظار خاطئ، و 654  بدون قيادة، و 432  بدون تسيير، و 214 متنوع، 654 نـمـوذج 125، و 238  مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 671 عكس الاتجاه، 324 عدم استخدام حزام الأمان.

 

كما نجحت حملات الإدارة العامة لمرور الجيزة، في ضبط 634 مخالفة في حملات السرفيس، 465 التصالح الفوري '254  ملصقات ومعلقات، 123 زجاج فاميه، 432  تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار. 


وتم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

الجيزة اخبار الحوادث مخالفات مرورية مديرية امن الجيزة مرور الجيزة

ترشيحاتنا

زوجتي لا تصلي ونصحتها كثيرا ولكنها لا تستجيب.. ماذا أفعل معها ؟

الوضع مقلق للغاية.. فرنسا تكشف موقفها من جعل التطعيم إلزاميًا

بسبب حمار.. أبطال «شمس الزناتي» يتعرضون لموقف غريب في الصحراء وسوسن بدر ترويه|نوستالجيا

الحكومة تتلقى 93 ألف شكوى خلال شهر.. والتفاعل مع 58% عبر الخط الساخن

مفيش ميكروباصات تاني على الدائري.. هيئة الطرق: تشغيل الأتوبيس الترددي بعد 3 أشهر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 6 يناير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل حد الصقيع وأمطار بالصعيد

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الجمع بين المكافأة والمعاش.. 5 امتيازات لأساتذة الجامعات بالقانون الجديد | تفاصيل

وفقا للتعديل الجديد.. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية المسجلة

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

فيديو

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ