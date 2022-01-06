تحرير 2315 مخالفة مرورية في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 2315 مخالفة مرورية متنوعة.



وأسفرت الحملة تحت إشراف العقيد عادل هندي رئيس مباحث المرور في الجيزة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 654 انتظار خاطئ، و 654 بدون قيادة، و 432 بدون تسيير، و 214 متنوع، 654 نـمـوذج 125، و 238 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 671 عكس الاتجاه، 324 عدم استخدام حزام الأمان.

كما نجحت حملات الإدارة العامة لمرور الجيزة، في ضبط 634 مخالفة في حملات السرفيس، 465 التصالح الفوري '254 ملصقات ومعلقات، 123 زجاج فاميه، 432 تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار.



وتم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.