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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: تنفيذ 5952 وحدة بمراحل مشروع "JANAA " في الشيخ زايد

صدى البلد

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة الشيخ زايد خلال عام 2021.


وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع الإسكان بمدينة الشيخ زايد خلال 2021، تولى تنفيذ 5952 بالمراحل المختلفة بمشروع الإسكان "JANAA "، حيث تم الانتهاء من المباني  لـ2688 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع، و 816 وحدة بالمرحلة الرابعة بالمشروع، و 528 وحدة بالمرحلة الخامسة بالمشروع بتوسعات المدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للعمارات، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ المشروع 85%، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية والمرافق وتنسيق الموقع.


وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المباني لـ1920 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمشروع "JANAA "، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للعمارات وبلغ متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية لتلك المرحلة  77%.

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وأوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن قطاع الخدمات شمل الانتهاء من تنفيذ مجمع الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، ويتكون من الدور الأرضي الذي يضم 36 محلاً، والدور الأول يضم 34 محلاً، وذلك نظراً لمخاطر تواجد الورش الصناعية والمستودعات أسفل العمارات السكنية، الأمر الذي استلزم ضرورة نقلها  لما تسببه من إزعاجٍ للمواطنين ونشوب الحرائق.
 

وأضاف أن مشروعات الخدمات، شملت إنشاء ملعبين ثلاثيين بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه بهدف دعم وتعزيز النشاط الرياضي بالمدينة، وتنفيذ مبنى الحضانة بمدرسة النيل بالكامل واستلامها إدارياً وتشغيلها، بجانب تنفيذ باقي المباني بالمدرسة واستلامها ابتدائياً بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه، كما شملت الخدمات الانتهاء من المبنى الإداري الجديد للجهاز لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.


وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم الانتهاء من مشروع الممشى السياحي بمحور العبور، ويضم مولات تجارية ومبنى المطاعم وملاعب خماسية بالمنطقة الترفيهية بطريق محور العبور، بتكلفة  130 مليون جنيه، وتم تسليم الشركات المولات المخصصة لهم وتشغيلها، بجانب إقامة ملتقى زايد الثقافي، حيث تم وضع مخطط لتنفيذ مشروع ثقافي يتكون من  ( منشآت سهلة الفك والتركيب – مسار دراجات – ممشى - أماكن ومسطحات خضراء - أماكن جلوس عامة،، وغير ذلك )، ومن المقترح توطين عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية بالمشروع وتشمل: مسارح – معارض – ورش عمل – قاعات موسيقى، بجانب مبادرات للجهاز بالمشاركة مع المجتمع المدني ومنها مبادرة أخلاق مصرية - مبادرة لا للتسول - لا للباعة الجائلين.


وقال: شملت مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق، الانتهاء من تنفيذ أعمال المرمات  " الطبقة الاسفلتية"، وممرات المشاة وكذا استكمال البردورات أمام قطع الأراضي بالحي التاسع بالكامل بتكلفة 46 مليون جنيه، وأعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع بالحي الأول بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع طريق المحور المركزي بتوسعات المدينة بطول 5.3 كم وبتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه، وطريق الريفيرا بتوسعات المدينة الذي يبدأ من طريق النزهة حتى طريق الخدمة مصر / إسكندرية الصحراوي بطول 3 كم وبتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه.
وفي قطاع المرافق، أضاف: تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطي المياه الرئيسيين المغذيين للمدينة قطري 1000مم و ١٤٠٠مم بخطي صلب بدلاً من GRP، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات الطرق والمرافق (مياه - صرف - ري) لمشروع الإسكان "JANNA 2" بتوسعات المدينة بتكلُفة إجمالية 105 ملايين جنيه، موضحاً أنه في قطاع الكهرباء والاتصالات، جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المحور المركزي " القطاع الأول " بمتوسط نسبة إنجاز 95%، وشبكة كهرباء واتصالات الحي السابع بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 90%، وشبكة إنارة مشروع العاملين بالخارج " بيت الوطن " بتكلفة 6.9 مليون جنيه، بمتوسط نسبة إنجاز وصلت 92%، وشبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضي الأكثر تميزاً بتكلفة 7.4 مليون جنيه بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 95%، وشبكات الكهرباء المغذية لمشروع الإسكان " JANNA " بتوسعات المدينة بتكلفة 63 مليون جنيه بمتوسط نسبة تنفيذ وصلت 74%، وشبكة إنارة طريق الريفيرا بتكلفة 7 ملايين جنيه بنسبة 20%، وشبكة التليفونات الداخلية لمشروع إسكان العاملين بالخارج " بيت الوطن " بمتوسط نسبة تنفيذ 25%.


ونوه رئيس الجهاز، عن أن الفرص الاستثمارية بالمدينة خلال عام 2021 شملت طرح 5 قطع أراضٍ بنشاط طبي، وقطعتين بنشاط عمراني متكامل، و4 قطع بنشاط تجاري، وقطعتين بنشاط تعليمي مدارس، وقطعة بنشاط تجاري إداري، وقطعة بنشاط تجاري إداري ترفيهي، وقطعة بنشاط سكني تجاري فندقي، وقطعة بنشاط إداري، وقطعة بنشاط حضانة، وقطعتين بنشاط حدائق ومناطق ترفيهية بمقابل الانتفاع، وملعبين بمقابل الانتفاع، موضحاً أن مساحات الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين والمطورين بالمدينة وتوسعاتها المضافة بلغت 199 فداناً بإجمالي  قيمة بيعية 2.58 مليار جنيه، وبلغت المشروعات التي تم إسنادها لشركات المقاولات 9 مشروعات بقيمة إجمالية 224.87 مليون جنيه .

وفي قطاع البيئة: تم تنفيذ حملات تعقيم وتطهير علي كافة المباني الخدمية والحكومية والمدارس ومراكز الشباب والمولات ومواقف النقل الجماعي وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

وزير الإسكان المقاولات الأسكان المجتمعات العمرانية حياة كريمة

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