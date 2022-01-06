الخارجية الروسية: موسكو لا تشعر بالارتياح حيال الضمانات الأمنية المرتبطة بالاستقرار

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن واشنطن تود أن تجعل موضوع الضمانات الأمنية عنصرا في حوار الاستقرار الاستراتيجي لكن هذا غير مقبول تماما بالنسبة لموسكو.

وأضاف -في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية- "وفقا لإشارات معينة، فإن زملاءنا الأمريكيين يودون بدلا من ذلك تحويل موضوع الضمانات الأمنية إلى عنصر حوار الاستقرار الاستراتيجي. بالتأكيد هذا ليس مناسبا تماما لنا".

وأشار ريابكوف إلى أن نجاح حوار الاستقرار الاستراتيجي لا يعتمد في الوقت نفسه بشكل تام على التقدم في المحادثات بشأن الضمانات الأمنية.

وأضاف أن "نجاح حوار الاستقرار الاستراتيجي لا يعتمد كليا على التقدم في موضوع الضمانات رغم وجود ترابط ولن يكون من المناسب نفيه" كذلك.

ومن المقرر إجراء محادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية في 10 يناير في جنيف. كما ستناقش موسكو مخاوفها في المجال الأمني ​​في أوروبا في 12 يناير في اجتماع مجلس روسيا والناتو في بروكسل وفي اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا في 13 يناير.

