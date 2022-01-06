صحيفة سعودية: تفتت النسيج الاجتماعي للدول على أسس طائفية أخطر ما يهدد استقرارها

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن أخطر ما يهدد استقرار ومصير الدول هو تفتت نسيجها الاجتماعي على أسس طائفية وعرقية بفعل ميليشيا إرهابية.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها، اليوم الخميس، تحت عنوان (الإرهاب الحوثي)- أن: "ضعف التماسك الوطني للدول وتفتت نسيجها الاجتماعي على أسس طائفية أو عرقية بفعل مليشيات إرهابية مؤدلجة بفكر طائفي، هو أخطر ما تتعرض له الدول ويهدد استقرارها ومصيرها"، مشيرة إلى أن: "الأمثلة الصارخة لذلك قائمة في مليشيا الحوثي وحزب الله وغيرهما".

واعتبرت الصحيفة، أن خطورة تلك الميليشيات وسموم فكرها وسلوكها الإرهابي، هو محور فعاليات ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكدة أن دور علماء ودعاة اليمن مهم في تحصين شعبهم وبلادهم تجاه ما تتعرض له من عدوان حوثي إيراني، وأهمية دحض الأفكار الدخيلة على الشعب اليمني عبر جهود الأفراد والمراكز والهيئات والمؤسسات والأبحاث العلمية والمؤتمرات والندوات وغيرها من الأدوات والوسائل لتأكيد التماسك الوطني.

