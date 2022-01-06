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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللانشون يُنهي حياة طالبة بالثانوية العامة في سوهاج

صدى البلد

لقيت طالبة في عقدها الثاني من العُمر، مصرعها؛ إثر إصابتها بتسمم غذائي، عقب تناولها ساندوتشات اللانشون على العشاء مساء أمس الأربعاء، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول "هاجر كرم - 17 عامًا - طالبة بالثانوية العامة - وتقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة فسفورية.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها "كرم. ع - 49 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية"، أفاد تناول نجلته المذكورة وجبة طعام بالمنزل "لانشون وجبنة"، قامت بشرائها من محل البقالة مجاور لمنزلهما؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

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حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

سوهاج طالبة تسمم العشاء مصرع

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