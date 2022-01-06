إسلام السعدني يشارك في العرض المسرحي «أرض العزة»

يشارك الفنان الشاب إسلام السعدني في العرض المسرحي "أرض العزة"، لمجموعة من خريجي مبادرة “ابدأ حلمك” التي تنفذها وزارة الثقافة في المحافظات.

ويجسد إسلام السعدني في العرض المسرحي دور طالب في المرحلة الجامعية، تعرض لمحاولة تسوية لأفكاره من قبل الجماعات الظلامية إلا أنه استفاق قبل فترة ما من الزمن، قبل أن يتمكنوا من السيطرة على أفكاره بشكل كامل، واتجه بعد ذلك إلى توعية زملائه من هذه الأفكار التي تدمرهم.

ويناقش العرض المسرحي "أرض العزة"، ما تعرضت له سيناء خلال السنوات الماضية من محاولات سيطرة من قبل الجماعات الظلامية، والتكفيرية ونجاح الجيش في القضاء عليهم، وتطهير أرض الفيروز من التكفيريين.

وسيجوب العرض العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يعرض بمسارح قصور الثقافة، وسيتم البدء في بروفاته الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على المشاركين فيه.

كما يستعرض محاولات الجماعات اللعب على عقول الشباب للسيطرة عليهم، واستدراجهم في أعمال التخريب والعنف، مقابل المال.