فرمان كيروش.. سر تأخر سفر منتخب مصر إلى الكاميرون لمدة 24 ساعة

جدد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، طلبه إلى اتحاد الكرة، بتأجيل سفر بعثة الفراعنة إلى الكاميرون، استعدادًا لخوض بطولة أمم أفريقيا 2022.

ويرغب "كيروش"، في تأجيل سفر منتخب مصر إلى الكاميرون لمدة 24 ساعة، لتغادر البعثة مطار القاهرة بعد غدٍ، السبت، بدلًا من الجمعة.

ويدرس مجلس اتحاد الكرة مدى إمكانية تنفيذ طلب البرتغالي كارلوس كيروش، خاصة أن جميع الترتيبات الخاصة بسفر المنتخب كانت على غد، الجمعة، وليس السبت.

على جانب آخر، تمسك كارلوس كيروش بشأن استبعاد ٣ لاعبين من قائمة المنتخب المعلنة قبل السفر للكاميرون لخوض كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من قبل الجهاز المعاون له من أجل إقناعه بعدم استبعاد أي لاعب والذهاب إلى الكاميرون بقائمة المنتخب كاملة.

وجاءت قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد ، خط الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء ، الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين ، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي بالإضافة إلى ضم 3 لاعبين وهم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي .