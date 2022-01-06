منافس مصر.. منتخب السودان يطير اليوم إلى الكاميرون للمشاركة في أمم إفريقيا

تغادر بعثة منتخب السودان العاصمة الكاميرونية ياوندي اليوم الخميس الخميس، متوجهة إلى مدينة قاروا، تأهباً لنهائيات أمم إفريقيا.

حيث سيبدأ منتخب السودان مبارياته في البطولة بمواجهة غينيا بيساو يوم 11 يناير، وبعدها سيلتقي المنتخب النيجيري يوم السبت 15 يناير، قبل ان يعود إلى ياوندي لمواجهة منتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول يوم 19 يناير الجاري.

هذا وكان منتخب السودان ادى تدريبا صباح امس الأربعاء على ملعب لومني سبورت2، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الوطني برهان تية.

وعلى صعيد آخر أكمل الجهاز الإداري لبعثة المنتخب ترتيبات استقبال مهاجم نادي سبارتكوس المجري "ياسين حامد" الذي سيصل إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي في تمام الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم الخميس، وذلك قبل 5 أيام فقط من خوض المنتخب السودان مباراته الأولى أمام غينيا بيساو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا مصر ونيجيريا.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو .. كما يلى:

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

