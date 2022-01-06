تجديد حبس المتهم بالشروع بقتل قهوجي فى القليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تجديد حبس عامل 15 يومًا شرع في قتل قهوجي لخلافات مالية بينهما بسلاح ناري.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سالم مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة في القليوبية بورود بلاغ من مستشفى الدمرداش يفيد استقبال شخص مصاب بشظايا خرطوش بالبطن وتم حجزه للعلاج.

جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية في القليوبية وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص وسؤال الشهود، تبين إصابة أ. ا، 23 سنة، قهوجي مقيم بمسطرد دائرة القسم، بشظايا خرطوش بالبطن، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج.

وبسؤال المصاب اتهم "م .أ" 25 سنة عامل ومقيم بدائرة القسم بإحداث إصابته بسلاح ناري فرد خرطوش إثر حدوث مشادة كلامية حال تقابلهما أمام سكن المتهم بسبب خلافات مالية، على أثرها أطلق الأخير عيارا ناريا وأحدث إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم بالواقعة وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان بالواقعة والاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه.