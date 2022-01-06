عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بالشروع بقتل قهوجي فى القليوبية

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تجديد حبس عامل 15 يومًا شرع في قتل قهوجي لخلافات مالية بينهما بسلاح ناري. 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سالم مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة في القليوبية بورود بلاغ من مستشفى الدمرداش يفيد استقبال شخص مصاب بشظايا خرطوش بالبطن وتم حجزه للعلاج.

جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية في القليوبية وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص وسؤال الشهود، تبين إصابة أ. ا، 23 سنة، قهوجي مقيم بمسطرد دائرة القسم، بشظايا خرطوش بالبطن، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج.
وبسؤال المصاب اتهم "م .أ" 25 سنة عامل ومقيم بدائرة القسم بإحداث إصابته بسلاح ناري فرد خرطوش إثر حدوث مشادة كلامية حال تقابلهما أمام سكن المتهم بسبب خلافات مالية، على أثرها أطلق الأخير عيارا ناريا وأحدث إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم بالواقعة وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان بالواقعة والاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة مدينة شبرا الخيمة النيابة العامة

موضوعات متعلقة

حبس 5 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى القليوبية

شاب يتخلص من حياته شنقًا داخل مسكنه بالقناطر الخيرية في القليوبية

الإعدام للمتهم بقتل شخصين وسرقة أموالهما بالعبور فى القليوبية

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة صناديق توزيع إشارات تشغيل القطارات في القليوبية

ترشيحاتنا

منتدى شباب العالم: القضايا والموضوعات الحيوية على رأس أجندة النسخة الرابعة

وزارة الشباب: توفير 30 ألف فرصة عمل بمشروع "دراجتك دخلك".. اعرف الشروط

فرمان كيروش.. سر تأخر سفر منتخب مصر إلى الكاميرون لمدة 24 ساعة

الطريق الدائري الأوسطي | مثلث برمودا أسفل الأوتوستراد.. شبح يلتهم السيارات

بيع سمكة تونة بـ 2 مليون جنيه في اليابان.. أسباب ارتفاع سعرها

في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة.. النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل حد الصقيع وأمطار بالصعيد

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

وفقا للتعديل الجديد.. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية المسجلة

استبعاد 3 لاعبين.. كيروش يتمسك بقراره قبل خوض الأمم الإفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

فيديو

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ