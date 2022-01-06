عمرو دياب ينعي مها أبو عوف بهذه الكلمات

نعي الفنان عمرو دياب عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك الفنانه مها أبو عوف والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان ، في الساعات الأولي من صباح اليوم .

وكتب عمرو دياب ناعيا مها أبو عوف قائلا : " إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة العزيزة مها أبو عوف، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان.

وكان الدكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية، كشف لـ “صدى البلد” عن سبب وفاة الفنانة مها أبو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.

وقال أشرف زكي: "مها أبو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها منذ أيام ونقلت على أثرها إلى المستشفى".

وأضاف أشرف زكي: "ومكثت مها أبو عوف في العناية المركزة؛ حيث تم تشخيص حالتها بأنها التهاب رئوى حاد، وهو من أعراض سرطان الرئة".

واختتم أشرف زكي: "تدهورت صحتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة