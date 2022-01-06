إجراءات أمنية مكثفة استعدادا لقداس عيد الميلاد بالغردقة

استعدت كنيسة الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، لإقامة قداس عيد الميلاد، وسط تشديدات أمنية واحترازية مشددة، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية جميع الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية من وإلى الكنيسة كإجراء احترازى.

وغيرت الأجهزة الأمنية مسار الطريق المؤدى أمام الكنيسة في اتجاه ميدان شكسبير ليمر أمام محكمة البحر الأحمر بعد غلق شارع الكنيسة الرئيسي، فيها شهد محيط الكنيسة انتشارا كبيرا لرجال الأمن وكذلك الأجهزة الأمنية المختلفة.

وقرر اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، مضاعفة الخدمات الأمنية والكمائن الأمنية المتحركة والثابتة بشوارع المدن بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والبحثية منها وإعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة.

وأمر مدير أمن البحر الأحمر بمراجعة الإجراءات الأمنية بشكل دوري لليقظة خلال التأمينات التي اتخذت لمراجعة عملية تأمين الكنائس، من بينها متابعة دقة فحص كل المترددين على الكنائس ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس ونسقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر مع مسؤولي الكنائس باستمرار تواجد العنصر النسائي على المداخل لفحص السيدات المترددات عليها واستخدام البوابات الإلكترونية للدخول.

وكان قد أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة أن اليوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 7 من شهر يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة

و في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 7) لسنة 2022 والمتضمن أن يكون يوم الخميس 6 من شهر يناير عام 2022 أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلاً من يوم الجمعة الموافق 7 من شهر يناير 2022 بمناسبة ( ذكرى الميلاد المجيد ) .

وأكد الوزير أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.