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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء اختبارات 3 سباحين بالغردقة استعدادا لعبور المانش

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بدأ اليوم الخميس السباحين ال ٣ تدريبات السباحة المؤهلة لعبور بحر المانش بشاطى الفيو بمدينة الغردقة ضمن المعسكر التدريبي  الخاص بتدريبات السباحة لتطوير الاداء والمهارات فى سباحة المياة المفتوحة للاصحاء وذوي الهمم  بمدينة الغردقة، لتجهيز  وتأهيل السباحين من مختلف دول العالم لعبور بحر المانش العام الحالي ،محاولات فردية وتتابع، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف السباح المصري خالد شلبي والسباحة الاولمبية شيروت حافظ. 


وقال السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش المشرف على المعسكر، أن السباحين رندا المهدى، وائل الغرباوى،. ابراهيم مكرم بدأوا اليوم تدريب  السباحة  ساعتين متواصلة في المياه المفتوحة، لافتا بأن السباحين سوف يسبحون في اليوم الأول ساعتين متصلة يتدرج لليوم الثاني ٣ ساعات واليوم الثالث ٥ ساعات متصلة بدون توقف تجهيزا للاختبارات النهاية لعبور بحر المانش في يوليو ٢٠٢٢.

 

وأوضح  شلبي ان المعسكر التدريبي مفتوح لجذب السباحين من مصر ومختلف الدول لتدريبهم وتأهيلهم لعبور المانش ، ويهدف الي ان تصبح مصر والغردقة مقصدا متميزا للسياحة الرياضية.

 

وأشار شلبي، الي ان المعسكر يساهم   فى ثقل المهارات و تطويرها بالتدريب العقلى و البدنى و توفير جرعات سباحة فى المياة المفتوحة و حمام السباحة  لفترات طويلة، كما سيتم اعداد  تقرير تفصيلى عن إداء السباحين فى كل جرعة تدريبية و  تقييم نهائى متكامل و توصيات بكيفية مواصلة التقدم و التطوير.

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