ضبط 64 تاجر مخدرات وأسلحة نارية في حملة أمنية بالجيزة

شنت مباحث الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث الجيزة واللواء علاء فتحى مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن ضبط 64 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم.

كما تم ضبط 54 متهمًا من بينهم 53 تعاطي عثر بحوزتهم على 6 فرش حشيش و 765 تذكرة من مخدر الهيروين و 1980 قرص مخدر و 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس و 3 كيلو جرام الشادو و 2 كيلو جرام بانجو و 1 كيلو جرام بودر.

كما تم ضبط 10 متهمين عثر بحوزتهم 5 فرد محلى الصنع 12 مم ــ 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و 2 طبنجة عيار 9 ملم و 576 طلقة مختلفة الاعيرة .