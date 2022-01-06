فرنسا تقرر رفع الحظر عن المسافرين من جنوب أفريقيا.. ولكن بشرط

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، رفع الحظر عن القادمين من جنوب أفريقيا شرط حصولهم على التطعيم.

وقد قامت القنصلية العامة لفرنسا في كيب تاون بنشر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها إنه "سيتم السماح لجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم بدخول البلاد إذا تمكنوا من إثبات أنهم قد تم تطعيمهم وإظهار اختبار كوفيد-19 السلبي الذي لا يتجاوز 48 ساعة".

وأكد كلايسون مونييلا من إدارة العلاقات الدولية الخبر في تغريدة عبر "تويتر" صباح الخميس، قال فيها إن "جنوب أفريقيا ليست على القائمة الحمراء الفرنسية بعد الآن!"

وأضاف: "اعتبارا من اليوم، سيتم السماح لجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم بدخول فرنسا بشهادة التطعيم الخاصة بهم + اختبار PCR أو اختبار المستضد السريع (48 ساعة)".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز السيطرة على الأمراض الأفريقي، اليوم الخميس، إن عمليات الإغلاق المشددة لم تعد أداة لاحتواء فيروس كورونا، لافتا إلى أنه مع غياب اللقاح سيكون الوباء متوطنا بالقارة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكر كبير مسؤولي الصحة العامة في القارة السمراء، اليوم الخميس، إنه يشعر بالشجاعة من الطريقة التي تعاملت بها جنوب أفريقيا مع موجة كورونا الأخيرة، مضيفًا أن عمليات الإغلاق الشديدة لم تعد أداة لاحتواء الوباء.

وقال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي: "انتهت الفترة التي نستخدم فيها عمليات الإغلاق الشديدة كأداة، يجب أن ننظر بالفعل في كيفية استخدامنا للصحة العامة والتدابير الاجتماعية بعناية أكبر وبطريقة متوازنة مع زيادة التطعيم".

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أعلنت فرنسا تعليق جميع الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".

وحظرت دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.