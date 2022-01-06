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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الصالحي: هناك انبهار عالمي بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى داخل مصر

مشروعات قومية
مشروعات قومية

وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف تصريحات عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني التى أشاد فيها بحجم النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا وتأكيده بأن مصر لم تعد بلدًا بحجم المنطقة بل باتت منطقة بحجم العالم.. حلوة يا مصر بناسك وأهلك والطاقات العلمية والفكرية اضافة الى قوله "سنعود يومًا إلى هذه الأرض لنكتب أن شعبها فعل المستحيل لأجل الإنسانية.. شكرًا للأخوة المصرية اللبنانية شكرا للعروبة المطلقة" بأنها شهادة كبيرة وتاريخية على ما حققته مصر من انجازات ومشروعات قومية عملاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .


وقال "الصالحي" فى بيان له أصدره اليوم إن أى مسئول كبير سواء كان عربياً أو أفريقياً أو أحنبياً يقوم بزيارة مصر ينبهر بما يراه من انجازات ومشروعات قومية كبرى تمت على ارض المحروسة فى سنوات قليلة وتفوق الخيال موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى الذى يواصل العمل ليلاً ونهاراً مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومع جميع المؤسسات بالدولة ومع القطاع الخاص المصرى لمتابعة جميع المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد .

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ووجه  عضو الشيوخ تحية قلبية لكل يد مصرية شريفة ساهمت فى تحقيق هذه الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى جعلت من مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية والاستثمارية والصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر وفى القريب ستحقق انطلاقة اقتصادية كبيرة ستكون لها اثارها الايجابية الكبيرة على توفير حياة معيشية كريمة لكل المصريين وفى القلب منهم اهالينا من البسطاء الذين يحظون باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية .


وكان الجانبان المصري واللبناني قد اتفقا على تسهيل الإجراءات الخاصة بزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وعلى رأسها البطاطس المصرية، والنخيل المصري، والتفاح اللبناني، وتفعيل نقاط الإتصال الرسمية في مجال الحجر الزراعي لمناقشة ووضع الحلول المقترحة لتلافي أي عوائق، على أن تكون نقطة الاتصال هي الحجر الزراعى بين البلدين.
 

محمد الصالحى مجلس الشيوخ وزير الزراعة اللبناني السيسي مشروعات قومية القطاع الخاص مصطفى مدبولي

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