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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السياحة والآثار: السور الخارجي للدير الأبيض لم يسقط

الدير الأبيض
الدير الأبيض

أكد الدكتور أبو بكر عبد الله، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن السور الخارجي للدير الأبيض بمحافظة سوهاج قائم في حالة مستقرة، وأن ما سقط صباح اليوم، الخميس، هو جزء من كساء الجدار الشمالى للسور الخارجي للدير، والذي يتقدم الفناء المؤدي للكنيسة الأثرية.

وعلى الفور  توجه علي عبد الرؤوف، مدير عام آثار مصر العليا، إلى الدير على رأس لجنة أثرية هندسية  للمعاينة الشاملة للمكان والتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ علي أبنية الدير الأثرية والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب سقوط هذا الجزء من كساء السور، علما بأن مركز البحوث الأمريكي يقوم بتنفيذ مشروع ترميم وصيانة للجدار الشمالى للسور بالتعاون مع جامعة يل الأمريكية.

جدير بالذكر أن الدير الأبيض يعود بناؤه إلى النصف الأول من القرن الخامس الميلادى، وقد أسسه الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين، الذى عاش فى الفترة من 348 إلى 466م. 

وكنيسة الدير مشيدة بالحجر الجيرى الأبيض لذلك أطلق عليها الدير الأبيض، وهي مستطيلة الشكل وترتفع جدرانها إلى ما يقرب من 13 مترا، وبنيت بطريقة الجدران الحاملة التى تقل مساحة البناء بها كلما ارتفع إلى أعلى، وتنتهى الجدران بكورنيش يشبه العمارة المصرية القديمة.

 

وزارة السياحة والآثار الاثار السور الخارجي للدير الأبيض الدير الأبيض آثار مصر العليا

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السياحة والآثار: السور الخارجي للدير الأبيض لم يسقط

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