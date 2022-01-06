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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عودة التيار الكهربائي إلى زرزارة بالغردقة.. بعد انقطاعه أياما

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بعودة الكهرباء لمنطقتى زرزارة، والسلام، وشارع الشوربجي، وذلك فى استجابة فورية لشكوى أهالى منطقة زرارة عن انقطاع الكهرباء، حفاظا على أرواح الأهالى، وبالفعل توجه فريق عمل كامل، وتم إعادة الكهرباء للمناطق بالكامل.

وكلف محافظ البحر الأحمر جميع  رؤساء المدن، بتوفير فرق طوارئ من جميع شركات المرافق في جميع المدن، حتى خلال فترة الإجازات والأعياد، لتلقى أى بلاغات وسرعة حلها.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، عودة التيار الكهربى لمنطقة زرزارة بالغردقة بعد انقطاع دام لعدة أيام بسبب مياه الأمطار التي شهدتها مدينة الغردقة السبت الماضي، والتي تسببت في أعطال في كابلات الكهرباء هناك.

وتابع اللواء عاطف وجدى، سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، حيث تم توجيه فريق من الفنيين بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، وتم إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائى للمناطق بالكامل.

الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر مدينة الغردقة اخبار الحوادث اخبار المحافظات وزارة الشباب والرياضة انقطاع الكهرباء

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