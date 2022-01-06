7 طعنات.. دفن جثة الدنماركية قتيلة الجيزة بمقابر الأقباط في الجبل الأحمر

صرحت النيابة العامة بالشيخ زايد في الجيزة بدفن جثة سيدة دنماركية عثر على جثتها داخل شقتها بالشيخ زايد عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها لتحديد أسباب الوفاة.



وقررت سفارة الدنمارك دفن جثمان السيدة الدنماركية، في مقابر الصدقة الخاصة بالأقباط في منطقة الجبل الأحمر في مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة يوم 31 ديسمبر 2021 بلاغا من أحد سكان شاليهات بدر الدين بالحي الـ 16 بالشيخ زايد، عن تغيب جارته المسنة والتي تحمل الجنسية الدنماركية، وبالانتقال وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشاليه والعثور علي جثتها في غرفة نومها وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بدفن الجثمان، وكلفت النيابة العامة مباحث الجيزة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وإخطار سفارة المجني عليها بالقاهرة لإنهاء الإجراءات.

الطب الشرعي: قتيلة الشيخ زايد توفيت بـ 7 طعنات

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت، وفق تقرير الصفة التشريحية، بـ 7 طعنات في منطقتي الصدر والبطن، وتم إعداد التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وإرساله للنيابة العامة.



وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين بمنطقة الشاليهات كان علي علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأنه على علاقة غير شرعية بالمجني عليها منذ 3 أشهر، وأوضح أنه يوم الواقعة طلب من المجني عليه مبلغا من المال لكنها رفضت، فقرر قتلها وسدد لها عدة طعنات وأخذ مبلغ 400 جنية عثر عليها داخل الشقة وهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.