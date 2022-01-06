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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: الكويت نموذج ملهم في مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

 ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، ما حققته دولة الكويت من إنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي والتنمية الشاملة، ودورها المحوري في محيطها العربي والإقليمي والدولي بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ودعم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت .


جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم لرئيس البرلمان العربي، في مكتبه اليوم بمناسبة زيارتة للكويت حاليا - وفقا للبيان الصادرعن البرلمان العربي والذي تلقت وكاله أنباء الشرق الأوسط نسخة منه.


وأشاد العسومي بجهود مرزوق علي الغانم في دعم الدبلوماسية البرلمانية العربية التي من شأنها توحيد الصف العربي والحفاظ على مقدرات الأمة العربية ومواقفه المشهود له في المحافل العربية والإقليمية والدولية خاصة جهود معاليه في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، والتي تبرهن على الدور الكبير والبناء الذي تقوم به دولة الكويت إزاء القضايا العربية والإقليمية و بالدور الهام في مواجهة تحديات الأمة العربية.


ووصف رئيس البرلمان العربي تجربة دولة الكويت الديمقراطية بالرائدة في ظل وجود مجلس الأمة الكويتي الذي يقوم بدور مهم وحيوي في المحافل العربية والدولية ،مؤكدا أن الكويت دائمًا تقدم نموذجا ملهما في مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية. 

 

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رئيس البرلمان العربي: الكويت تمثل نموذجًا مُلهماً في مسيرة الديمقراطية

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رئيس البرلمان العربي يثمن دور السعودية في دعم أمن واستقرار المنطقة

الكويت رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي أمير الكويت القضية الفلسطينية الشيخ نواف الأحمد مرزوق الغانم

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