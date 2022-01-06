رئيس البرلمان العربي: الكويت تمثل نموذجًا مُلهماً في مسيرة الديمقراطية

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ما حققته دولة الكويت من إنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي والتنمية الشاملة، ودورها المحوري في محيطها العربي والإقليمي والدولي بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ودعم مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت .

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود صاحب المعالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي في دعم الدبلوماسية البرلمانية العربية التي من شأنها توحيد الصف العربي والحفاظ على مقدرات الأمة العربية ومواقفه المشهود له في المحافل العربية والإقليمية والدولية خاصة جهود معاليه في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، والتي تبرهن على الدور الكبير والبناء الذي تقوم به دولة الكويت إزاء القضايا العربية والإقليمية و بالدور الهام في مواجهة تحديات الأمة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، في مكتبه اليوم، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وذلك على هامش زيارته لدولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات المتعلقة بالشأن العربي، وسبل توحيد المواقف إزاءها في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بتجربة دولة الكويت الديمقراطية الرائدة في ظل وجود مجلس الأمة الكويتي الذي يقوم بدور مهم وحيوي في المحافل العربية والدولية ،مؤكدا أن الكويت دائمًا تقدم نموذجًا مُلهماً في مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية.

وحضر اللقاء أعضاء البرلمان العربي النائبان الدكتور محمد الحويلة وناصر الدوسري