عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: الكويت تمثل نموذجًا مُلهماً في مسيرة الديمقراطية

صدى البلد

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ما حققته دولة الكويت من إنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي والتنمية الشاملة، ودورها المحوري في محيطها العربي والإقليمي والدولي بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ودعم مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت .

 كما أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود صاحب المعالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي في دعم الدبلوماسية البرلمانية العربية التي من شأنها توحيد الصف العربي والحفاظ على مقدرات الأمة العربية ومواقفه المشهود له في المحافل العربية والإقليمية والدولية خاصة جهود معاليه في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، والتي تبرهن على الدور الكبير والبناء الذي تقوم به دولة الكويت إزاء القضايا العربية والإقليمية و بالدور الهام في مواجهة تحديات الأمة العربية.

 

 جاء ذلك خلال استقبال مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، في مكتبه اليوم، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وذلك على هامش زيارته لدولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات المتعلقة بالشأن العربي، وسبل توحيد المواقف إزاءها في مختلف المحافل البرلمانية الدولية. 

 

وأشاد رئيس البرلمان العربي بتجربة دولة الكويت الديمقراطية الرائدة في ظل وجود مجلس الأمة الكويتي الذي يقوم بدور مهم وحيوي في المحافل العربية والدولية ،مؤكدا أن الكويت دائمًا تقدم نموذجًا مُلهماً في مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية. 

 

وحضر اللقاء أعضاء البرلمان العربي النائبان الدكتور محمد الحويلة وناصر الدوسري

ترشيحاتنا

كيروش يشترط تعافي السولية التام للدفع به أمام نيجيريا

فرمان كارتيرون .. تصعيد الناشئ محمد طارق للتدريب مع الفريق الأول

الصحفيين: فتح باب الحجز لـ دورة "أساليب التفكير" بـ أكاديمية ناصر العسكرية

السعودية.. الداخلية تعلن عقوبات قاسية لمخالفي أنظمة الحج

نشرة المرأة.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية.. طريقة تنظيف الكوارع.. وأغذية تمنحك الطاقة ولا ترفع السكر فى الدم

أخبار البرلمان | 5 امتيازات لأساتذة الجامعات بالقانون الجديد ..3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري بدون تسلسل للملكية المسجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ارتفاع أسعار الأسماك 10%.. والشعبة تحدد موعد الانخفاض |تفاصيل

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

فرمان جديد.. الزمالك يزيل لافتة محمد صلاح لاستبدالها باسم نجم سابق| شاهد

مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال مروره بجوار عمود إنارة بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من جنازة الراحلة مها أبو عوف

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مها أبو عوف

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ