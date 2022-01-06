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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شباب الصحفيين تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد: إيد واحدة

هيثم طوالة رئيس جبهة
هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلي قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.. مؤكدة الجبهة على أن مسلم ومسيحي إيد واحدة في وطن واحد بيننا أحلام وآمال واحدة.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: في مصر أم الدنيا لا فرق بين مسلم ومسيحي الكل يعمل تحت مظلة وطننا الغالي وقد سجل التاريخ على مر العصور الدور الوطني للكنيسة المصرية في أحلك اللحظات التي مرت بها البلاد.

وأضاف طوالة: سنظل نسيجا واحدا مهما حاول أعداء الحياة بث الفرقة لايماننا الشديد المشترك بالرسائل الوطنية للدولة المصرية النابع من إرادة حديدية في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن في مصر فقط نجد المسجد بجوار الكنيسة و هنا تتجلي أسمي معاني المحبة والسلام التي تترجم إلى حالة فريدة من نوعها في التسابق لخدمة الوطن والمواطن.

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