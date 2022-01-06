الصحفيين: فتح باب الحجز لـ دورة "أساليب التفكير" بـ أكاديمية ناصر العسكرية

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب الاشتراك في الدورة التدريبية الرابعة "أساليب التفكير والدراسات المستقبلية" بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا.

وذكرت لجنة تطوير المهنة والتدريب أن الدورة تتضمن أسس ومفاهيم الدراسات المستقبلية، وخصائص وابعاد مجتمع المعلومات، وحرب المعلومات وأثرها على المجتمع، وأسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية.

كما تشمل الدورة: أساليب التفكير لاجتياز تحديات الأمن القومي، وركائز وتحديات الأمن القومي، ودور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع، والذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي، ودراسة العقل البشري والتفكير، وأساليب كتابة الأوراق السياسية، وأدوات فهم النظام الدولي، ومبادئ التفكير الناقد، والعصف الذهني، والتفكير الإبداعي.

ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.