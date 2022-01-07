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برلمان

رئيس تضامن النواب لـ"صدى البلد": المرحلة المقبلة تحتاج إلى برلمان قوي من أجل مزيد من الاستقرار للدولة

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي ،رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان

قال النائب عبد الهادى القصبى ، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن مجلس النواب له دور بالغ الأهمية في تاريخ الحياة السياسية والحزبية في مصر، خاصة مع تزايد التطورات من حولنا والتي تحتاج إلى ضرورة مواكبتها من خلال تغيير منظومة التشريع لتواكب تلك التطورات وتتعامل معها بشكل مناسب.

وأشار القصبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر خاضت تجربة ناجحة في مجال الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية خلال السنوات الماضية تكللت بوجود نظام تشريعي عبر مجلس النواب، والذي يؤدي دورا مهما للغاية في مرحلة شديدا الحساسية استطاع خلالها العبور بمصر إلى بر الأمان ، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى برلمان قوي من اجل مزيد من الاستقرار للدولة وتحقيق قوة مؤسساتها، وهذا يتطلب مشاركة إيجابية موسعة من قبل نواب الشعب.

وكان قد رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية.

ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين على النحو التالي:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981

رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان مجلس النواب الديمقراطية التعددية السياسية نظام تشريعي

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