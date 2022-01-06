إصابة أم و2 من أبنائها باشتباه تسمم غئاىي في بني سويف

أصيبت أم و2 من أطفالها باشتباه تسمم غذائي، في بني سويف اليوم الخميس، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة غذائية "كبدة" داخل منزلهم بعزبة الحافر بقرية الرياض شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة أم و2 من أطفالها بإشتباه تسمم غذائي، اليوم الخميس، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة غذائية "كبدة" داخل منزلهم، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: «هبه.أ.أ» 36 سنة، وأطفالها «ياسين» 8 سنوات، و«زينب».عامين تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.