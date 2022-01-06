حازم إيهاب : أعشق مطربي الزمن الجميل.. ولا أستمع لأغاني المهرجانات..فيديو

قال المطرب حازم إيهاب، إنه يعشق مطربي الزمن الجميل من عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وغيرهم من عمالقة الغناء، مؤكدا: قمت بإنشاء قناة على موقع اليوتيوب ما ساعد على معرفة بعض الجهات بي.

وأضاف إيهاب، خلال لقاء له ببرنامج “البيه والهانم”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “ممدوح الشناوي” و “رنا عرفة”: أنا لا أستمع لأغاني المهرجانات، مشيرا إلى انها تتسبب بأذى سمعي لي .

وتابع: لم أدرس الموسيقى، وقمت بدراسة المحاسبة وإدارة الأعمال، ولكن لدي هواية حب الغناء والموسيقى.

بعض الأغنيات

وأدى المطرب حازم إيهاب بعض الأغنيات على الهواء مباشرة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.