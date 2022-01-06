عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد

هاني حتحوت
هاني حتحوت

حرص الإعلامي هاني حتحوت علي تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

 

وكتب هاني حتحوت في تويتة له: “‏كل سنة وكل أخواتي وأصدقائي من المسيحيين طيبين. عيد سعيد”. 

عقبال مئات السنين .. هاني حتحوت يحتفل بـ 111 سنة زمالك

بنحبكم جدًا.. هانى حتحوت يحتفل بالعام الجديد مع زوجته

يحتفل نادي الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، بمرور 111 سنة على إنشائه.

وكتب الإعلامي هاني حتحوت فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر قائلا "‏‏‏‏‏‏كل سنة ونادي الزمالك، القلعة الرياضية المصرية العظيمة التي نفتخر بها، وجمهوره الكبير، بخير، عقبال مئات السنين القادمة❤️".


وكان قد أعلن مجلس إدارة الزمالك موعد انتخابات النادي.. وأصدر المجلس برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط وبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له.

وأُغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي بعدما استمرت عملية تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع منذ فتح باب الترشح للانتخابات.

الاعلامي هاني حتحوت هاني حتحوت عيد الميلاد المجيد الأقباط إعلامي هاني حتحوت

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لـ إيمان الحصري عبر السوشيال ميديا

بالجلد الأسود.. غادة عبد الرازق تبهر المتابعين بأحدث جلسة تصوير

مها أبو عوف.. دينا الشربيني: هتوحشينا يا احلي ضحكة

لقاء سويدان تعلن عن إصابتها في الكتف والذراع.. شاهد

أحمد صلاح حسني ينعى مها أبو عوف

خالد بيومي عن صامويل إيتو: يحتاج إلى دعم من كل أفريقيا

صلاح عبدالله ناعيا أحمد الحجار: بحاول أستوعب خبر الرحيل المفاجئ لهذا الملاك

خالص التعازي.. محمد فؤاد ينعى أحمد الحجار

ترشيحاتنا

أشباح منزلها ورسالة مجهولة .. قصص غريبة في حياة مها أبو عوف

حكيمي وأوباميانج وأهلاوي ضمن القائمة.. أبرز نجوم المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا

السعودية .. قرار عاجل بشأن الصلاة في المسجد النبوي

النيابة تأمر بحبس متهمين في قضية وفاة بسنت بكفر الزيات

منحنى الموت.. اجراءات عاجلة لمنع الحوادث المروعة على الدائري الأوسطي| تعرف عليها

دعاء الكرب والفرج .. 17 كلمة مستجابة تكفيك هم الدنيا رددها الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

ارتفاع أسعار الأسماك 10%.. والشعبة تحدد موعد الانخفاض |تفاصيل

وفقا للتعديل الجديد.. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية المسجلة

فرمان جديد.. الزمالك يزيل لافتة محمد صلاح لاستبدالها باسم نجم سابق| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من جنازة الراحلة مها أبو عوف

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مها أبو عوف

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ