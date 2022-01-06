خبر حزين.. أحمد مجدي ينعى مها أبو عوف بكلمات مؤثرة ..فيديو

نعى الإعلامي أحمد مجدي، الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، قائلا “خبر حزين بوفاه الفنانة الكبيرة”، مؤكدا أن الفنانة مها أبو عوف بدأت مجال الفن كموسيقية مع شقيقها الفنان عزت أبو عوف.

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن “رحم الله الفقيدة والهم ذويها الصبر والسلوان”.

أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

تغريدة له

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».



