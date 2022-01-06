متوقعا حضور الرئيس السيسي.. مصطفى بكري يقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يحتفل أخواتنا الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وقناة صدى البلد وعلى رأسها النائب محمد أبو العينين يقدمون التهنئة لأخواتنا الأقباط.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكر”، أن الرئيس السيسي متوقع أن يكون موجودا في الاحتفالات وسيعطي رسالة للأمة والوطن.

وتابع بكري أن الوطن مازال يعاني من المؤامرات التي لم تتوقف، مؤكدا أن المشهد الآن أدرك أن الأزمة مستمرة والمؤامرة مستمرة وهناك محاولة لتوظيف بعض الأمور يعيش جوا من حالة اللااستقرار.