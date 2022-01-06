الناشر شريف بكر: من الضروري استقطاع المساحات الكبيرة المقدمة لدور النشر الحكومية لصالح نظيرتها الخاصة

يستعد الناشرون خلال الفترة الحالية للاعداد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو الحدث الثقافي الأبرز خلال العام، إذ تسعى دور النشر المختلفة لطرح عناوين جديدة من الكتب، رغبة منهم في تقديمها للجمهور، لذلك تحدثنا مع الناشر شريف بكر مدير دار العربي للنشر للوقوف على آخر تلك الاستعدادت ولمعرفة بعض العوائق التي يود أن يتم حلها خلال الفترة المقبلة.



وفي بداية حديثه لـ"صدى البلد" أوضح شريف بكر أنه خلال الفترة المقبلة تستعد الدار لنشر الكثير من الأعمال تزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقرر إقامته في الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير، فقد أوضح أنهم لديهم حوالي 45 عمل مترجم للعربية ما بين روايات وقصص قصيرة، بجانب 6أعمال عامة، و20 كتاب عن الإعلام، و10 عناوين سياسية. كما أننا نعمل على استمرار نشر سلاسل الجريمة التي قد بدأنا فيها بالفعل، فهناك مجموعتين قصصيتين لكاتب يوناني، وبالمناسبة فنحن قمنا بالاتفاق عن هذه الأعمال قبل أن يعلن رسميا أن اليونان هي ضيف شرف المعرض هذا العام. بجانب تنوع الأعمال المنشورة والتي حصل العض منها على جوائز هامة، وقد قمنا باستكمال بعض أعمال الكتاب التي سبق وأن قمنا بالترجمة لهم، وكذلك نرجمنا لبعض الكتاب الذين لن يسبق لنا أن ترجمنا لهم أعمالهم، بجانب أننا قمنا بتقديم ترجمات من دول جديدة، منها مثلا رواية من كوريا، وأخرى من نيبال، ولاتفيا، وكوبا.



معوقات



أما بخصوص المعوقات التي تواجهنا كناشرين، فنحن بشكل نظري ننجح دائما، لكن في الجزء العملي تحدث بعض المشاكل والمعوقات، لكن بشكل عام فالمعرض استطاع أن يصبح أكثر تنظيما، كذلك نحاول كدار أن نستغل الشركة القومية للتوزيع لنقل "كراتين" الكتب إلى داخل المعرض، فهذه فكرة جديدة الاستحداث وبالطبع تذمر من جانب بعض الناشرين، لكني أرى أنها ستنجح في المستقبل القريب.



دور النشر الحكومية



يضيف شريف بكر ويقول: أود أن أتحدث عن شيء يخص دور النشر الحكومية وخصوصا المركز القومي للترجمة، وقصور الثقافة، فهذه الجهات تأخذ مساحة شاسعة جدا داخل المعرض، وهم يكررون عرض الكتب على الأرفف، فأنا أرى أنهم يجب ألا تخصص لهم تلك المساحة الشاسعة التي تقدم لهم، فهم لا يحتاجونها لذلك أرى ضرورة استقطاع تلك المساحة منهم، وتوزيعها على دور النشر المختلفة، لأن أحيانا تكون الأرفف فارغة في باقي أيام المعرض، فنحن كدار نشر خاصة نعاني من المساحة، ونحاول "رص العناوين" التي لدينا على الأرفف بطريقة مكدسة لاستيعابها، لذلك أرى ضرورة ضبط هذه المسألة لاتاحة المساحة للناشرين.



معارض إقليمية



وبخصوص المعارض الإقليمية والمشاركة فيها أجاب: قمنا بالفعل بالمشاركة من قبل في مثل هذه المعارض، لكن جمهور المحافظات يبحث عن الكتاب الرخيص، وجمهور المحافظات الذي يبحث عن عناويننا يجهز نفسه لمعرض الكتاب، فجمهور المحافظات يكون لديه حساسية شديدة بالنسبة للأسعار، ونسبة التوزيع هناك تكون إما كتب دينية أو كتب أطفال.







طبعات شعبية



وبخصوص اتاحة الطبعات الشعبية للكتب، أوضح أن الناس تتجه للكتب ذات الطبعة القيمة وقد قمنا بتجريب مثل هذا الأمر، فكتب إبراهيم عبدالمجيد، وإبراهيم أصلان التي كانت توزع في دار الهلال بأسعار رخيصة، لم يتجه الكثير من الجمهور لشرائها، فالجمهور بدوره كان يتجه لدار الشروق لشراء تلك الأعمال منها بأسعار مرتفعة عن دار الهلال بالطبع، فالجمهور يفضل الورق المميز، فنحن لدينا نموذج لكتابين مترجمين كنا نبيعهما بـ25 جنيها، وقامت مكتبة الأسرة بطبعهما ونشرهم بسعر أربعة جنيهات، فما حدث أننا قمنا ببيع نسخ أكثر من مكتبة الأسرة، فالكثير من الجمهور لم تكن تعجبهم طبعات مكتبة الأسرة التي لا تحوي على غلاف.