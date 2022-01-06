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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسالمة وليست مستسلمة.. السيسي للمصريين: الجمهورية الجديدة قادرة وليست غاشمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" كل سنة وانتم طيبين"، واستقبل  الأقباط الرئيس السيسي بالتصفيق والزغاريد  في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وقال الرئيس السيسي:" سوف نبني الجمهورية الجديدة مع بعض"، مضيفا:"  بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدنا المصريين  وإن شاء الله هنكمله مع بعض".

 

وأضاف الرئيس السيسي:"  الطريق ده هو طريق الجمهورية الجديدية التي تتسع للجميع بدون أي فرق أو تمييز ونعيش فيها بسلام وامان ". 

 

وتابع الرئيس السيسي:" الجمهورية الجديدة  جمهورية الحلم والامل.. جمهورية العلم والعمل، وهي  الجمهورية القادرة وليست الغاشمة المسالمة وليست المستسلمة ".
 

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