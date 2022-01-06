مسالمة وليست مستسلمة.. السيسي للمصريين: الجمهورية الجديدة قادرة وليست غاشمة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" كل سنة وانتم طيبين"، واستقبل الأقباط الرئيس السيسي بالتصفيق والزغاريد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال الرئيس السيسي:" سوف نبني الجمهورية الجديدة مع بعض"، مضيفا:" بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدنا المصريين وإن شاء الله هنكمله مع بعض".

وأضاف الرئيس السيسي:" الطريق ده هو طريق الجمهورية الجديدية التي تتسع للجميع بدون أي فرق أو تمييز ونعيش فيها بسلام وامان ".

وتابع الرئيس السيسي:" الجمهورية الجديدة جمهورية الحلم والامل.. جمهورية العلم والعمل، وهي الجمهورية القادرة وليست الغاشمة المسالمة وليست المستسلمة ".

