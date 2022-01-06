مفكر سياسي: الجمهورية الجديدة ستكون دائمة قائدة ومتسامحة ومتجددة وبها المبادئ الأصيلة..فيديو

قال عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الجمهورية الجديدة ستكون دائمة قائدة ومتسامحة ومتجددة وبها المبادئ الأصيلة التي كانت فينا منذ عصر الدولة الفرعونية.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن العلوم والتقدم سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دولة حديثة.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أن هناك مؤسسات لا تزال تعمل بقوانين قديمة وتحتاج إلى نضج كبير بما يتوافق مع رؤية الدولة الوطنية.

مشكلة الدعم

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أنه تم حل جزء كبير من مشكلة الدعم ولكن بسبب الزيادة السكانية تعمل على وجود مشاكل أخرى متعلقة بالدعم.

