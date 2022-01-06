باريس سان جيرمان يعلن إصابة دي ماريا ودراكسلر بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة لاعبين جدد بفيروس كورونا من صفوف الفريق قبل مواجهة أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشره نادي باريس سان جيرمان، أصيب الثنائي آنخل دي ماريا وجوليان دراكسلر بفيروس كورونا هذا الصباح.

وكتب نادي باريس سان جيرمان عبر "تويتر": "جاءت نتيجة اختبارات آنخيل دي ماريا وجوليان دراكسلر إيجابية هذا الصباح لتثبت إصابتهما بكوفيد-19". وأضاف البيان: "اللاعبان يخضعان حاليا للعزل وللبروتوكول الصحي المناسب في هذا الإطار".

وكان النادي البارسي قد أعلن مؤخراً تعافي ليونيل ميسي وخوان بيرنات من كورونا، في حين أعلن إصابة دوناروما، وكورزاوا وسيرجيو ريكو، ناثان بيتومازالا بكورونا.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، في حين يحتل فريق ليون المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة فقط.