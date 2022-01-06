ورش حكي وفنون تشكيلية ومحاضرات بالوادي الجديد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

ونظم بيت ثقافة صنعاء ورشة حكى بعنوان "فوائد الرياضة"، وقدم بيت ثقافة الجديدة ورشة حكى بعنوان "الإدمان وطرق الخلاص"، كما نفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة حكى بعنوان "استقبال العام الجديد" إلى جانب ورشتى علوم وتصميم جهاز لكشف المواد العازلة والغيرعازلة ونموذج الشنيور تدريب سامى كسبان كما نظم أمسية شعرية بمواهب نادى أدب قصر الطفل.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد مجلة حائط عن "رأس السنة الميلادية الجديدة" إلى جانب ورشة رسم وتلوين عن السنة الجديدة، بينما قدما بيت ثقافة القصر ومكتبة شرق بولاق ورشة رسم وتلوين أيضا عن السنة الميلادية الجديدة وفى بيت ثقافة الراشدة تم تنفيذ ورشة مجسمات من الصلصال.

وناقش بيت ثقافة المنيرة كتاب بعنوان المخدرات.. أوهام وإخطار"بينما ناقش بيت ثقافة بولاق كتاب بعنوان "متاعب المرأة" من تأليف عز الدين محمد، وناقش بيت ثقافة ناصر الثورة كتاب بعنوان "الثقافة البدنية للطفل" تأليف مسعد عويس.







نهضة الأمة

بينما قدم بيت ثقافة الراشدة سرد قصة بعنوان ابنة عمران، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة سرد قصة عن "الثورة والحرية"، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة ثقافية بعنوان "بر الوالدين" حاضرها محمد خليل وتحدث فيها أن رضا الوالدين يقود إلى رضا الله ويكون سببا في دخوله الجنة، كما نظم بيت ثقافة المعصرة محاضرة بعنوان "نهاية عام وبداية عام جديد" حاضرها أحمد عبد ربه وتناول فيها مظاهر احتفال العالم كله بالعام الجديد وتقديم الهدايا والدعاء لله بأن يكون عام السرور والأمل.

وعقد بيت ثقافة بلاط محاضرة ثقافية بعنوان "دور الشباب في نهضة الأمة" حاضر ها حسين عوض، ماهر حسين وتحدثوا فيها عن دور الشباب فهم طاقة لايستهان بها فى بناء المجتمع والأمة وكيف يتم تعبئة الشباب للمناصب القيادية فهم عماد الدولة، بجانب أمسية شعرية وورشة رسم وتلوين، قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية على مسرح قصر الثقافة المكشوف، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة الفرافرة التلقائية.