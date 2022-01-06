أخصائية جلدية: براند هيراكاريزما خالي من الكحول والسيلكون والباربين

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية الجلدية والتجميل، إن كورس هيراكاريزما الأحمر الذي يقتل الحشرات يحتوي على شامبو خالي من السلفات، وهذه المادة تتواجد في منظفات الأرضيات وبعض انواع الشامبو ، وتؤدي إلى لتي إزالة الدهون من فروة الرأس، وبالتالي يتعرض الشعر للهيشان.



وتابع "زغلول"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن براند هيراكاريزما خالي من الكحول والسيلكون والباربين ، مشيرة إلى ان مادة الباربين مادة تهيج فورة الرأس بصورة كبيرة، خاصة لمن يعاني من مشاكل الصدفية والإكزيما.



وأشارت إلى أن السيلكون مادة لا تذوب في الماء، ويترسب على الشعر مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تكسير روابط البروتين، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، ولذلك لابد من استخدام شامبو خالي من السيلكون.

أخصائية جلدية تكشف طريقة استخدام كورس هيراكاريزما الأحمر القاتل للحشرات



قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية الجلدية والتجميل، إن الكحول الوجود في بعض أنواع الشامبوهات يؤدي إلى تجفيف الشعر بصورة كبيرة، ويؤدي إلى زيادة لأكزيما الدهنية، ولذلك يجب أن يكون الشامبو خال من الكحول للحماية فروة الرأي من أي التهاب.



وتابع "زغلول"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان هيراكريزما الأحمر الذي يقوم بقتل الحشرات في فروة رأس ، يساعد بصورة كبيرة على ترطيب الشعر بسبب احتوائه على مجموعة من الزيت والفيتامينات التي تعالج الشعر.



ولفتت إلى أن كورس هيراكاريزما الاحمر القاتل للحشرات، يتم استخدمه من خلال وضع البخاخ على فروة الرأس لمدة 12 ساعة ، وبعد ذلك يتم تسريح الشعر بمشط ضيق، مرة كل أسبوع لمدة أربع أسابيع متتالية، حتى لا تعود العدوى مرة اخرى.