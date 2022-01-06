الكاظمي في لقائه مع مقتدى الصدر: زيارتنا للنجف الأشرف لدعمها وحل مشكلاتها

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك خلال زيارته إلى مدينة النجف الأشرف.

وجرت أثناء اللقاء، مناقشة الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل للارتقاء بالمستوى الخدمي وتذليل الصعوبات كافة، التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة النجف الأشرف وباقي مدن ومحافظات العراق.

وقال الكاظمي في تصريحات صحفية ‏ : زيارتنا لمحافظة النجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها، وجئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه.