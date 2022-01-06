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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكاظمي في لقائه مع مقتدى الصدر: زيارتنا للنجف الأشرف لدعمها وحل مشكلاتها

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك خلال زيارته إلى مدينة النجف الأشرف.

وجرت أثناء اللقاء، مناقشة الواقع الخدمي لمحافظة النجف، والبحث في أفضل السبل للارتقاء بالمستوى الخدمي وتذليل الصعوبات كافة، التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة النجف الأشرف وباقي مدن ومحافظات العراق.

وقال الكاظمي في تصريحات صحفية ‏ : زيارتنا لمحافظة النجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها، وجئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه.

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العراق مصطفي الكاظمي مجلس الوزراء العراقي مدينة النجف مقتدي الصدر التيار الصدري

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